بورشه تعتزم استثمار 20 مليار يورو لتطوير السيارات الكهربائية والبرمجيات

تعتزم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه إنفاق أكثر من 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة؛ لتجهيز سياراتها بما في ذلك سيارتها الجديدة المنتظرة كاينيه من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بأحدث تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية بهدف تحسين إيراداتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة قوله أمام أول جمعية عمومية لها منذ إدراج أسهمها في البورصة في العام الماضي، إن الشركة تتجه نحو تكنولوجيا البطاريات في الوقت الذي تضمن فيه عدم انكماش هامش أرباحها. وتستهدف الشركة تحقيق هامش أرباح يزيد على 20% على لمدى الطويل مقابل 18% في العام الماضي.

ويأتي ذلك في حين مازالت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن مصدرا رئيسيا للتدفقات النقدية، في ظل تباطؤ جهود تحسين الربحية للعلامات التجارية الأخرى التابعة للمجموعة.

ومنذ إدراجها في البورصة أصبحت بورشه، تتمتع بقدر من الاستقلالية داخل مجموعة فولكس فاجن، أكبر منتج سيارات في أوروبا، حيث تطبق الأولى عشرات الإجراءات بدءا من تطوير برمجيات خاصة بها إلى تطوير بطاريات عالية الأداء للمحافظة على عائداتها.