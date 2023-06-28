وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى منغوليا في زيارة تستغرق يومين

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التوجه إلى منغوليا في زيارة تستغرق يومين.

وأعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن بيربوك ستكون من بين مضيفي لقاء تنظمه حكومة منغوليا في العاصمة أولان باتور غدا الخميس، لوزيرات خارجية لبحث السياسة الخارجية النسوية.

وأضاف المتحدث، أن الزيارة تأتي على خلفية الرغبة المشتركة بين البلدين في التخلص من التبعيات وتنويع الاقتصاد الألماني والمنغولي.

تجدر الإشارة إلى أن منغوليا ليس لها جيران سوى روسيا والصين فقط حيث تحدها روسيا شمالا، فيما تحدها الصين جنوبا وشرقا وغربا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن لقاء السياسة الخارجية النسوية وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد في آسيا، وستشارك فيه وزيرات من كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وإلى جانب بيربوك، تستضيف اللقاء وزيرة الخارجية المنغولية باتسيتسيج باتمونخ ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وذلك حسبما أفاد المتحدث الذي قال إن منغوليا كنظام ديمقراطي تعد شريكا مقربا وموثوقا لألمانيا ليس في الأمم المتحدة وحسب، وهذا رغم البعد المكاني بينهما.

وتابع المتحدث، أن منغوليا تعد دولة في وضع جيوسياسي معقد بين جارتيها الوحيدتين روسيا والصين.

وصرح المتحدث، بأن بيربوك ستعقد لقاء مع الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ بعد غد الجمعة وذلك بعد لقاء ستعقده مع نظيرتها المنغولية.

وأضاف المتحدث، أن بيربوك تعتزم زيارة بعثة تدريب تابعة للجيش الألماني قبالة بوابات العاصمة المنغولية، مشيرا إلى أن ألمانيا تدرب هناك وحدة منغولية لحفظ السلام وتدعم منغوليا في بناء وحدة مشاة جبلية.

وذكر المتحدث، أن منغوليا شاركت مع ألمانيا في مهمة لحفظ السلام في أفغانستان على مدار فترة طويلة.