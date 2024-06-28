رأى المهندس إبراهيم الخيال، خبير الطاقة، أن الكوادر بوزارتي الكهرباء والبترول ليست بالكفاءات المطلوبة، معتبرا أن ما يحدث من أزمة كهرباء «مؤامرة» على مصر.

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن حزنه إزاء ما آلت إليه الأوضاع، قائلا إن مصر التي حققت الإنجازات في عهد الرئيس السيسي؛ لا يليق بها أن تعاني من أزمة مثل انقطاع الكهرباء.

وقال: «الرئيس الذي قضى على فيروس سي وعالج الدول من حولنا وطور 4600 قرية وبنى العاصمة الإدارية والعلمين ومشروعات البنية التحتية والزراعية؛ مشكلة الكهرباء صغيرة بالنسبة له، الكفاءات الموجودة بالبترول الكهرباء مش صح، ناتج الكهرباء في جنوب القاهرة على سبيل المثال 60% منه فاقد».

وتابع: «عندما تمنح وزارة البترول المواد البترولية للكهرباء وتضيع 60% منها، معناه فشل ذريع في منظومة الكهرباء، المفروض نعالجها؛ لكن هناك تعمد في الفشل، شركات التوزيع بلاعة في الدولة 60% من الكهرباء تفقدها، في حين الفقد المفترض لا يزيد عن 7%».

وواصل: «ما يحدث من أزمة كهرباء مؤامرة على مصر، مؤامرة من الناس التي تقود وتدير، عندنا 6.5 مليون طالب بالثانوية العامة لو كل أسرة 5 أفراد يعني 35 مليون يعانوا طوال الليل والنهار بسبب أولاده، مؤامرة توقيتها صعب».

وأضاف أن مصر لديها فائض من الطاقة الكهربائية يصل إلى ضعف استهلاكها، متسائلا: «لماذا لم تسرع الحكومة في توفير محطات فك الغاز المسال التي ستصل في يوليو؟ علشان كدا رئيس الوزراء أعلن أنه بعد 15 يوليو؛ لن يكون هناك مشكلة في انقطاع الكهرباء، الموضوع فيه تكاسل».