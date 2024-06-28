وزير الثقافة بحكومة الإخوان: تقدمت بـ3 استقالات ورفضت الاستمرار بعد سحب المرشد للدعم

كشف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق في عهد حكم الإخوان، عن تفاصيل صراعه مع الجماعة خلال توليه منصبه، قائلا إنه تقدم بـ 3 استقالات احتجاجًا على سياساتهم التي تجاهلت الثقافة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن وزارة الثقافة كانت تحصل على جزء من عائدات رسوم الآثار لدعم صندوق التنمية الثقافية؛ من أجل تطوير المسارح والفن التشكيلي وإقامة العروض الفنية.

وأوضح أنه بعد فصل وزارة الثقافة عن الآثار، انقطعت هذه الموارد، ولم يعد لدى الوزارة أي ميزانية لتنظيم فعاليات ثقافية أو دعم المسارح والفنون التشكيلية، في المقابل تم تخصيص مبلغ ضخم يقترب من مليار جنيه لوزير الشباب القيادي الإخواني أسامة ياسين.

وتابع: «تواصلت مع رئيس الوزراء هشام قنديل وطالبته بعودة ميزانية المسارح، لكن تبين أن المرشد العام للجماعة هو من يقف وراء حرمان الثقافة من الدعم»، مضيفا أنه « في لقاء تلفزيوني رد المرشد على سؤال حول سبب التباين في دعم وزارة الشباب على حساب الثقافة، بقوله): كل واحد يبحث عن مصادر لتمويل وزارته)».

وأردف:« قدمت استقالتي احتجاجًا على تصريحات المرشد، ورفضت الاستمرار في منصبي في اليوم الثاني، لأن النظرة السائدة لدى الجماعة؛ أن الثقافة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر».

وكشف عن أسباب قبوله المنصب في حكومة الإخوان، قائلا إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الراحل؛ حدثه وحذره من رفض المنصب، مؤكدًا له أن الإخوان سيفرضون وزيرًا من صفوفهم في حال رفضه خاصة وأنهم لم يتركوا سوى 4 أو 5 وزارت للمجتمع.