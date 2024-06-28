كوت ديفوار تتوقع زيادة إنتاج الكاكاو خلال الموسم المقبل

تتوقع كوت ديفوار زيادة إنتاجها من الكاكاو خلال الموسم المقبل، وهو ما سيساعد في تخفيف حدة نقص الإمدادات العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي تراهن فيه كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم على تحسن الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن كوت ديفوار تتوقع وصول إجمالي إنتاجها من الكاكاو خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل إلى مليوني طن، في حين تتوقع المنظمة الدولية للكاكاو وصول إنتاج كوت ديفوار من الكاكاو خلال الموسم الحالي إلى 8ر1 مليون طن. كان متوسط الإنتاج خلال السنوات الخمس السابقة على الموسم الحالي 2ر2 مليون طن سنويا.

وباعت كوت ديفوار مقدما حوالي 800 ألف طن في الأسواق العالمية، في حين أوقف مجلس الكاكاو فى كوت ديفوار المبيعات المسبقة للكاكاو بعد ذلك. وقالت المصادر إن مجلس الكاكاو فى كوت ديفوار يعتزم تقديم مزيجا من المبيعات المسبقة والمبيعات الفورية كجزء من خطة لإصلاح السوق.

يذكر أن الأحوال الجوية السيئة وأمراض الأشجار وتقدم عمرها في كوت ديفوار وغانا أدت إلى تراجع الإنتاج خلال الموسم الحالي، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى أكثر من 11 ألف دولار للطن.