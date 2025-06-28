4 شهداء برصاص وقصف الاحتلال لمدينتي غزة ورفح

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، قبل قليل، برصاص وقصف الاحتلال مدينتي غزة، ورفح، جنوب القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منطقة دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح.

وحسب تقارير أممية، استشهد نحو 500 مواطن، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميًا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وفي تطور لاحق، أعلنت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم قد ارتفعت إلى أكثر من 17، بينهم أطفال.

جدير بالذكر أن عائلة أبو عمشة قد مُسحت من السجل المدني يوم أمس، جراء تعرض خيمتهم في حي الرمال بمدينة غزة لقصف غاشم من طيران الاحتلال، وهم: الشهيد بلال محمد نمر أبو عمشة، وزوجته تغريد،️ ووالدته فتحية، ونجليه: محمد، وأمجد، وبناته: نور، وإسراء، ️ورهف، وفاطمة، وأمل.

وخلّفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.