«الرئاسي الليبي» يدين استهداف مستشفى ميداني بطرابلس

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليًا، في طرابلس استهداف من وصفهم بالقوات" المعتدية "على العاصمة للمنشآت المدنية وكان آخرها ما وقع أمس السبت، من قصف جوي لمستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل 4 أطباء ومسعف وإصابة ثمانية من الطاقم الطبي بجروح، وفقًا للمجلس.

وأضاف المجلس في بيان له ظهيرة اليوم الأحد قائلًا: "إن هذا الاستهداف للمستشفيات والمنشآت المدنية الذي أصبح ممنهجًا، يعد وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جريمة حرب".

وأكد المجلس أن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي"، داعيًا المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما ترتكبه من وصفها بالميليشيات المعتدية من انتهاكات.

كما أكّد المجلس أن "الجيش الليبي والقوات المساندة يواصلون ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها بشجاعة وبسالة واحترام مطلق للقانون الدولي الإنساني والأعراف العامة للحرب ويحققون تقدما على مختلف المحاور، وختم قائلاً: "إن النصر حليفهم بإذن الله".

واستهدفت طائرة حربية أمس السبت بالقصف مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق في طريق المطار بطرابلس، ما أدى لمقتل أربعة أطبّاء ومسعف، وجرح ثمانية من العناصر الطبية.