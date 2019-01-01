 محمد إبراهيم: قرار عرضي للبيع إهانة كبيرة - بوابة الشروق
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محمد إبراهيم: قرار عرضي للبيع إهانة كبيرة

كريم يوسف
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:11 م

أكد محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك أن قرار عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من قبل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عقب الخسارة من الأهلي 0-1 في القمة 118 ببطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن عرض محمد إبراهيم للبيع وإقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال والتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال أسبوع من الآن.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: "قرار عرضي للبيع إهانة كبيرة بالنسبة لي، وما حدث لا يمكن أن يتم وصفه بغير ذلك".

وأضاف: "رئيس الزمالك لم يحترمني ولم يحترم تاريخي مع الفريق، وأصدر الاستغناء الخاص بي لأحد الأندية منذ 16 يومًا".

وأتم: "أتمنى التوفيق للزمالك وجماهيره في الفترة المقبلة".


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