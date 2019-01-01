ارتفاع عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي بنسبة 11% خلال النصف الأول للعام الجاري

ارتفع عدد الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 11% خلال النصف الأول ، حتى بعد أن أجبر تباطؤ الاقتصاد العالمي بعض البنوك على خفض عدد موظفيها.

وهناك حاليا نحو ألفين و290 شركة ، بينها 671 شركة مالية، في مجمع الشركات المعفاة من الضرائب، حيث زاد عدد الوظائف من 660 إلى أكثر من 24 ألفا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، عن بيان لمركز دبي المالي العالمي.

واحتلت دبي تصنيف المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط في دراسة أجرتها شركة (زد/ ين) الاستشارية في مارس.

وصعد المركز ثلاثةأماكن إلى المركز 12 ، متقدماً على أبوظبي بـ 14 مكانا.

واحتلت الرياض المركز الـ 61.