«التنمية المحلية»: انتهاء اختبار 600 متقدم لشغل 65 وظيفة قيادية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن انتهائها حتى ظهر اليوم الأحد، من اختبار 600 متقدم في المسابقة رقم 2 لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية، ومديري العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم مساعدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن اللجنة -والتي تضم في عضويتها عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وإسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، ومحمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة- تستأنف عملها لاختبار 100 متقدم على مدار اليوم الأحد، مؤكدة استمرار اللجنة هذا الأسبوع في اختبار باقي المتقدمين الذين لم تتم المقابلة الشخصية لهم وستواصل المقابلات حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى الحرص على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين في المسابقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي 1183، وبلغ إجمالي المستوفين 1114، حيث تقدم للدرجة الممتازة 101، وتقدم للمدير العام 716، علاوة على تقدم للدرجة العالية 297، وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان 65، حيث تم الانتهاء من إجراء اختبارات المتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلي والمعلومات العامة والثقافة.