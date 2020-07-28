نعى نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميًا باسم «طبيب الغلابة».

وقال «بن راشد»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، «الدكتور محمد المشالي من جمهورية مصر الحبيبة، صانع أمل من نوع مختلف، 50 عامًا من حياته لأجل علاج الفقراء، نموذج للأطباء، وقدوة للعظماء، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر».

وتُوفي الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميًا باسم «طبيب الغلابة»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ76 عامًا.





الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020