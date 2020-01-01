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كشف الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، عن بدء تجربة عقار مصري خالص ضد فيروس كورونا المستجد قريبا.



ونقلت فضائية "صدى البلد"، عن حافظ، قوله، "إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا وتتم التجارب عليه في الجامعات المصرية وبدأت وزارة الصحة مؤخرا إضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها".

وذكر رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، أن سعر الدواء لن يتخطى 15 جنيها.

كما أشار حافظ إلى أن "لقاحا مصريا خالصا يتم تطويره بمصنع 6 أكتوبر بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى".

وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، أن العلماء المصريين يعملون على اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن".

وأضاف أنه "ستتم تجربته على 500 شخص من الأصحاء ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر المقبل".