 محافظ أسوان: إزالة 1482 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منذ مارس الماضي - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: إزالة 1482 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منذ مارس الماضي

إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:51 م

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شن حملات الإزالة لمخالفات البناء مستمرة، حفاظاً على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب لفرض سيادة القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت الإزالة لمخالفات تم رصدها وتحرير محاضر لها، أو الإزالة الفورية لكل المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح عطية أنه فور غلق الباب أمام تقديم طلبات التصالح، والذي تم إعطاء مهلة له حتى 30 سبتمبر المقبل، بجانب انتهاء فترة سداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة، والمقرر لها حتى 15 أغسطس المقبل، سيتم إزالة أي مخالفات للمباني بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة كافة التعديات المخالفة دون أي استثناءات وبكل حزم لتطبيق القانون على الجميع للحفاظ على أراضي الدولة من أصحاب النفوس الضعيفة.

وكشف محافظ أسوان عن أنه منذ 25 مارس الماضي، وحتى الآن تم إزالة 1482 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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