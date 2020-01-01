 الكويت: شفاء 624 من مصابي كورونا.. وإجمالي المتعافين 55 ألفا و681 حالة - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 624 من مصابي كورونا.. وإجمالي المتعافين 55 ألفا و681 حالة

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 12:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 12:04 م

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، إن 624 حالة تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 55 ألفا و681 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ624 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المتعافين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد صرح أمس الاثنين، بشفاء 684 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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