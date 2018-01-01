 بورصة وول ستريت تصعد بينما يراقب المستثمرون التحفيز والجائحة وأرباح الشركات - بوابة الشروق
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بورصة وول ستريت تصعد بينما يراقب المستثمرون التحفيز والجائحة وأرباح الشركات

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم 18 اكتوبر 2019. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.
متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم 18 اكتوبر 2019. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.
(رويترز)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:49 ص

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مرتفعة يوم الاثنين بينما يراقب المستثمرون التقدم في مساعي التحفيز للحكومة الأمريكية إلى جانب تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وتقارير أرباح الشركات.

وجاءت أسهم شركات كبرى، من بينها أبل وأمازون دوت كوم وفيسبوك وألفابت، بين أكبر الرابحين قبيل إعلان تقارير الأرباح هذا الأسبوع. وتفوق أداء المؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، على المؤشرين ستاندرد اند بورز وداو جونز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 114.88 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 26584.77 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 23.78 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 3239.41 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 173.09 نقطة، أو 1.67 بالمئة، إلى 10536.27 نقطة.


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