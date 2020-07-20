مدريد تفرض سياسة تغطية الوجه الإلزامية للقضاء على الجائحة

أصبحت مدريد، اليوم الثلاثاء، آخر منطقة في البر الرئيسي لإسبانيا تفرض سياسة تغطية الوجه الإلزامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت إيزابيل دياز أيوسو رئيسة الإقليم، إن تغطية الوجه أصبحت الآن إلزامية في الأماكن العامةسواء كانت في الأماكن المغلقة أو في الأماكن المفتوحة، حتى مع الحفاظ على الحد الأدنى من مسافة التباعد الآمنة والتي تبلغ 5ر1 متر.

وأضافت أن الاستثناءات الوحيدة هي أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو لأسباب صحية.

وستقام الفعاليات العامة والخاصة بمشاركة 10 أشخاص كحد أقصى ويجب إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 0130 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش).

ووفقا للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 10 حالات تفشي في العاصمة الإسبانية، مع تسجيل 1200 إصابة جديدة في الأسبوع الماضي، ويبلغ معدل الإصابة 19 لكل 100 الف شخص.

ومع وجود أكثر من 270 ألف حالة مؤكدة و28 ألفا و 400 حالة وفاة، شهدت مدريد 30 بالمئة منها، تعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا.