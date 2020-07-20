وسائل إعلام حكومية: إصابات جراء انفجار دراجة نارية مفخخة شمال غرب الحسكة السورية

ذكرت وسائل إعلام حكومية سورية، أن عددا من المدنيين أصيبوا في انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها "مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة الشمالي الغربي" في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد أن كانت مركونة قرب المشفى الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات".

وقُتل أول أمس 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما تسبب أيضا بإصابة عدد من المدنيين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.