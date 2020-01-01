الدنمارك تعتزم الاشتراك في استضافة تور دو فرانس بعد تغيير موعده

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الثلاثاء أن نسخة 2021 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) ستنطلق قبل اسبوع من موعدها المحدد سلفا لتجنب التعارض مع دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وفي أعقاب الاجتماع المرئي الذي عقده مجلس سباقات الدراجات للمحترفين، تقرر انطلاق تور دو فرانس في 26 يونيو 2021 على أن ينتهي في 18 يوليو أي في نهاية الاسبوع الذي يسبق افتتاح أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تستضيف الدنمارك المراحل الأولى من السباق بعد أن كان من المقرر أن تستضيف العاصمة كوبنهاجن سباق عكس عقارب الساعة لمسافة 13 كيلومترا في الثاني من يوليو 2021.

وتحدثت تقارير صحفية في الدنمارك وفرنسا خلال الأيام الماضية عن تغييرات محتملة لجدول تور دو فرانس لتجنب التعارض مع الأولمبياد التي تأجلت للعام المقبل بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتستعد كوبنهاجن لاستضافة أربع مباريات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تأجلت هي الأخرى للعام المقبل بسبب الجائحة، حيث ستكون أخر مباراة تقام في العاصمة الدنماركية يوم 28 يونيو.