سوريا تؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخرا

أدانت سوريا بشدة التدخل التركي السافر في شؤون دولة تونس الشقيقة، منوهة إلى أن «السياسة التركية لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرف الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى».

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأربعاء، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن «بلاده تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها، وتؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور الذي صوّت عليه الشعب التونسي».

وأضاف أن «سورية على يقين بأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادرون على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم دون أي تدخل من أي أنظمة مارقة إرهابية».