نجح المجري كريستوف ميلاك في تحطيم رقم أسطورة السباحة الأمريكية مايكل فيليبس في منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتوج ميلاك بذهبية سباق 200 متر فراشة بأولمبياد طوكيو محققة رقم أولمبي جديد هو 1:51:25 دقيقة ليكسر الرقم السابق المسجل بإسم فيليبس بزمن قدره 1:52:03 دقيقة.

بينما حقق الياباني تومورو هوندا الميدالية الفضية بزمن قدره 1:53:73 دقيقة، والإيطالي فيدريكو بيرديسيو بالميداية البرونزية بزمن قدره 1:54:45 دقيقة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.