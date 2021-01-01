النمسا ترسل 50 ألف لقاح كورونا كمساعدة طارئة إلى تونس

قررت الحكومة النمساوية اليوم إرسال 50 ألف لقاح ضد فيروس كورونا كمساعدة عاجلة إلى تونس بعد تصاعد أزمة الوباء هناك وسيتم الشحن عبر باريس ليتم تسليم اللقاحات غدا الخميس.



وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ،في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن هذه المساعدة الطارئة جاءت استجابة لطلب من الحكومة التونسية، حيث تم توفير الجرعات المطلوبة من لقاح " استرازينكا".



وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ماسة للقاح في تونس، موضحا أن معدلات العدوى والوفيات المرتبطة بالوباء مرتفعة بشكل مثير للقلق وقد وصلت العديد من المستشفيات إلى حدود طاقتها الاستيعابية.



ولفت الوزير إلى أن تسليم اللقاحات سيتم خلال فترة وجيزة للغاية بالتنسيق بين كل من وزارة الخارجية النمساوية والسفارة النمساوية في تونس بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسلطات التونسية.



ومن جانبه، قال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي اليوم إن تونس تمر حاليا بمرحلة رهيبة من الوباء ولا بد للمجتمع الدولي ألا يخذل الشعب التونسي في هذه الأزمة وأن يتضامن معه بكل قوة.



يشار إلى أنه جنبا إلى جنب مع تسلم تونس اللقاحات من النمسا يتم تسليم لقاحات من النرويج واختبارات مستضدات من مالطا.