محافظ دمياط تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة

ترأست محافظ دمياط منال عوض، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، موضحه أنه لم ينعقد منذ عام 2017، ليبدأ أعماله اليوم بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار رقم 172 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة.

وأشارت محافظ دمياط - في بيان صادر اليوم إلى أنه تم خلال اللقاء المقرر عقده شهريًا- مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من مشروعات ومصادر إيرادات الهيئة بمدينة رأس البر ووضع مقترحات لصيانة وتطوير مبنى الهيئة ومحطة الركاب بشارع 109 بالمدينة وتعظيم الاستفادة من تلك المصادر.

وناقشت منال عوض، بنود اللائحة التنظيمية للهيئة وكذا آليات تشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر تكون مهمته معاونة الوحدة المحلية في التخطيط للمشروعات المستقبلية للنهوض بالمدينة، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز شاطئ مخصص لرحلات اليوم الواحد بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر، حيث وجهت بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والهيئة الإقليمية وعدد من الأجهزة المعنية لوضع منهجية محددة لتنفيذ هذا المقترح.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة سُبل تنمية موارد الهيئة، وكذا آليات طباعة كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن أهم المعالم السياحية بالمحافظة والمشروعات المُنفذة بها، وذلك لتوزيعها على زائري المحافظة خاصة الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى بحث سُبل تنشيط السياحة بالمحافظة والترويج لها بما يحقق التنمية بهذا المجال وذلك بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط والقطاعات المختلفة.