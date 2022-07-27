كدمة فى الوجه سبب استبدال الشناوي في مباراة الأهلي والمقاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الأهلي فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة 27 من عمر الدوري فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية

واضطر الجهاز الفنى للأهلي إلى استبدال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق وشارك بدلا منه على لطفي مع بداية الشوط الثاني .

وتكشف الشروق سبب خروج الشناوي من المباراة حيث تعرض اللاعب لكدمة فى الوجه أسفل الأذن خلال محاولة تصديه لإحدى الكراتمع نهاية الشوط الأول حيث اصطدم بالقائم ليشعر الحارس بالدوار ويقرر الجهاز الفنى استبداله .

وقرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء أشعة للاطمئنان على الشناوي قبل قرار مشاركته للتدريبات حيث سيستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.