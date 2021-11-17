توقيف 177 بتهمة المشاركة في نزاع قبلي بغرب دارفور في السودان

قال والي ولاية غرب دارفور بالسودان، خميس عبدالله أبكر، إن قوات مشتركة أوقفت 177 "متفلتا" شاركوا في نزاع قبلي بمنطقة آزرني.

وفي ديسمبر 2021، وقعت أعمال عنف قبلي بمنطقة آزرني ومواقع قريبة منها بولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد آلاف آخرين.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن الوالي القول إن "قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، قبضت على 177 متفلتا، شاركوا في النزاع القبلي بمنطقة آزرني بولاية غرب دارفور".

وتحدث عن أن ولايته لن تتهاون مع أي مجرم، بعد إبرام اتفاقيات الصلح الموقعة مؤخرا بين عدد من القبائل بإشراف مباشر من الدولة.

ويعاني إقليم دارفور من العنف القبلي التي يُقتل فيها المئات، نتيجة الصراع علي الأرض وبسبب قضايا الثأر.