رئيس جامعة بنها يشيد بالقيادات خلال أعمال الامتحانات وإعلان النتائج

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عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتى ستظل فخراً واعتزازاً لكل المصريين.

كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد.

وخلال كلمته فى مجلس الجامعة وجه رئيس الجامعة الشكر إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والخروج بها بشكل منظم، ومتابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج فى معظم كليات الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة الاستعدادات والترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد وما يتطلبه من أعمال الترميمات والصيانة الخاصة بالإنشاءات والمدن الجامعية، من حيث تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

كما استعرض مجلس الجامعة آخر المستجدات الخاصة بجامعة بنها الأهلية الجديدة بالعبور والاستعدادات لتشغيلها واستقبال طلاب الثانوية العامة أو مايعادلها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد أن مشروع الجامعة الأهلية الجديدة يهدف الى تقديم خدمة تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة، وإعداد خريج قادر علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، موجها الشكر للمستشار الهندسي للجامعة والشركات الوطنية التي تتولى تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية.