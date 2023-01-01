طرح النجم محمد عدوية، أغنية جديدة تحمل اسم "يا جاحدة"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد القماح وهندسة صوتية خالد رؤوف وإنتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين، ومسئول إعلامي يارا أحمد وسوشيال ميديا إبراهيم العمري.

وتعتبر ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد أغنية "تعرف عني ايه" والتي حققت رواجا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميصا أزرقا، حاملا في يده كاسيت، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيسبوك، قائلا: "جاهزين".

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذي تم عرضه منذ حوالي 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومي سليم.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.