إنجلترا تهزم الدنمارك وتقترب من دور الـ16 بمونديال السيدات

حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات الفوز على حساب نظيره الدنماركي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات، ليقترب من التأهل لدور الـ16 من البطولة المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلاندا.

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا الفوز للاعبته لاورين جيمس، التي سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك حارسة الدنمارك ليني كريستينسن.

وأصبح هذا الهدف هو ثاني أسرع هدف لإنجلترا في كأس العالم للسيدات، بعد هدف جيل سكوت الذي سجلته أمام المنتخب النرويجي في نسخة 2019، والذي تم إحرازه في الدقيقة الثالثة.

ورفع المنتخب الإنجليزي، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وسيتم التأكد من تأهله بشكل رسمي، عقب مباراة الجولة ذاتها بين هايتي، والصين.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الدنماركي عند 3 نقاط فقط في المركز الثاني.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن منتخب إنجلترا تلقى ضربة موجعة بعدما تعرضت النجمة "كيرا والش" لإصابة قوية، وخرجت على إثرها من الملعب محمولة على محفة بسبب آلام في الركبة، وهو ما قد يؤثر على مسيرة المنتخب الإنجليزي فيما تبقى من البطولة.