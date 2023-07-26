14 رسالة في كلمة الرئيس السيسي بالجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثاني

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة الروسية الأفريقية الثاني، تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب.

وجه السيسي بكلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثاني، التحية للرئيس "فلاديمير بوتين" رئيس دولة روسيا الاتحادية، والرئيس "عثمان غزالي" رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي"، ورؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية.

وننشر خلال السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثاني:

- أعرب عن تقديري للرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

- قمتنا اليوم تأتي في وقت يشهد فيه العالم مزيدا من الاستقطاب وفي ظرف دولي بالغ التعقيد

- الدول الأفريقية تواجه حاليا العديد من التحديات وتبحث عن التنمية المستدامة

- مصر كانت دوما رائدة في مسار تحقيق ونشر السلام سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن

- الدول الإفريقية ذات سيادة، وإرادة مستقلة تبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولًا

- يجب صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم

- ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية، فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها

- يجب إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة

- يجب التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعارها

- التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها تحتم وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة

- الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التي تجمع دولنا بروسيا

- يجب تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية

- مصر ملتزمة باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية

- أعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا