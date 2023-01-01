 بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز على الترجي التونسي بالبطولة العربية - بوابة الشروق
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بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز على الترجي التونسي بالبطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 12:01 ص

حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي التونسي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان».

وقاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، بعدما سجل هدفا وصنع آخر لزميله عبد الرازق حمدالله.

وكان فريق الترجي قد تقدم بالنتيجة في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه أسامة بوقرة، قبل أن يدرك حمدالله هدف التعادل بعد عرضية متقنة من بنزيما.

وفي الشوط الثاني، أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، اعتلى فريق الاتحاد صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني، بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف.

 


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