 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله - قنا
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 9:28 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 3 فلسطينيين من بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال داهم البلدة، واعتقل ثلاثة شبان من داخل محل تجاري.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال ، مخيم بلاطة شرق نابلس، للمرة الرابعة خلال 24 ساعة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت اقتحام مخيم بلاطة للمرة الرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة.

وكان فلسطينيان قد استشهدا أمس السبت وأصيب 22 ، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل المخيم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 591 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 143 طفلا.


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