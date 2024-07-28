 بعثتا الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان تحذران من صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثتا الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان تحذران من صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله


نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:49 ص

حذرت بعثتا الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان من «صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة» بعد حادثة مجدل شمس.

واستنكرتا في بيان مشترك، اليوم الأحد، مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس، مشيرة إلى وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات.

وحثت الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار؛ الذي قد يشعل صراع أوسع نطاقاً، من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها.

وقال البيان إن اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يجريان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

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