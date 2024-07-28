كوريا الجنوبية تفوز بذهبية وفضية الرماية بمسدس ضغط الهواء للسيدات بأولمبياد باريس

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حصدت الكورية الجنوبية أوه يي جين الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

وحصدت الكورية الجنوبية كييم يي جي الميدالية الفضية فيما حصدت الهندية مانو بيهاكر الميدالية البرونزية .

وفي مركز الرماية الوطني بشاتورو، التي تبعد 275 كيلومترا جنوب باريس، تمكنت الكورية الجنوبية يي جين من تسجيل رقم أولمبي جديد بـ2ر243 نقطة.

وكانت الميدالية التي حصدتها بيهاكر هي أول ميدالية أولمبية للهند في منافسات رماية السيدات، كما أنها أول ميدالية للهند في أولمبياد باريس 2024.