قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إنّ معبر رفح شاهد على التعنت الإسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، رغم تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف خلال تقديمه تغطية حية من أمام المعبر، مساء الأحد: «في صبيحة هذا اليوم، أعدت وجهزت السلطات المصرية من الشاحنات المتكدسة نحو 116 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون».

وأكمل: «سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوجه نحو 50 شاحنة صوب معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، وتأكدنا من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الخمسين شاحنة التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية من الدخول، وسمحت حتى الآن بشاحنة واحدة من الغاز الطبيعي».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ296 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و241 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و324 شهيدًا، و90 ألفًا و830 إصابة.

ونوهت بأن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.