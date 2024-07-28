أسامة الأزهري: الإخوان تسعى لزعزعة الانتماء الوطني وضرب الثوابت والمرجعيات الدينية

نظمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الندوة الختامية لسلسلة الندوات التي أقامها الحزب خلال الأيام الماضية بعنوان "حتى لا ننسى"، للتذكير بجرائم الجماعة الإرهابية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وقيادات الأمانة المركزية للحزب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن قيادات وزارة الأوقاف، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وشارك في الندوة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، مستشار رئيس الحزب للشؤون السياسية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ضرورة التذكير الدائم والمستمر بما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعاب، مؤكداً أن جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، مشيداً بوعي الشعب المصري وتكاتفه وقت الأزمات.



وفند النائب عبد الهادي القصبي بعض الألاعيب السياسية التي مارستها الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها، كاشفاً أن وصول الإخوان لسدة الحكم كان بوابة للتدخل في شؤون مصر من قبل القوى الخارجية.

من ناحيته، أوضح النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أهمية توعية الشباب بمخاطر السقوط في براثن الفكر المتطرف، وضرورة التمسك بالهوية الوطنية المصرية.

وفي الإطار نفسه، استعرض الدكتور محمد كمال التطور في علاقات مصر الخارجية في السنوات الأخيرة ونجاح الدولة في بناء دبلوماسية قوية ومتنوعة والانضمام إلى عدة تحالفات اقتصادية، مما يعد مؤشراً لاستقرار وثبات الدولة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور أسامة الأزهري على حرص حزب مستقبل وطن على استضافة مثل هذه الندوات المهمة التي تعكس قوة مساهمة الحزب في معركة الوعي، مستعرضاً تاريخ الجماعة الإرهابية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي، مؤكداً أنها ليست إلا لعبة في يد القوى الدولية المختلفة وأجهزة المخابرات الغربية، وسعيها المستمر لزعزعة الانتماء الوطني والمرجعيات الدينية والثقافية للمصريين وضرب كافة الثوابت.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً بين الحضور من قيادات ونواب الحزب ووزير الأوقاف حول تاريخ الجماعة الإرهابية وكيف استطاعت مصر النجاة من هذا المخطط الإرهابي لتدمير البلاد.

وفي نهاية الندوة، وقف الحضور دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة.