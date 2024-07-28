الطقس السيئ يلغي رحلة عبارة في ماليزيا وسط غضب مئات الركاب

أثار إلغاء رحلة إحدى العبارات فى اللحظة الأخيرة بسبب الطقس السيى فى ماليزيا غضب الركاب حيث كانت العبارة متجهة من ميناء كوالا كيدا إلى ميناء لانجكاوي بالبلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وتقطعت السبل بأكثر من ثمانمائة راكب كانوا قد صعدوا إلى العبارة استعدادا للإبحار غير أن الرحلة ألغيت قبل فترة قصيرة من موعد انطلاقها.

وقام بعض الركاب في محطة كوالا كيدا للعبارات في الساعة 0530 مساء بمحاولات محمومة للوصول إلى سكن قريب، حيث سيتعين عليهم الانتظار إلى الغد للحاق بالرحلة المتاحة القادمة.

وأعرب أحد الركاب وهو موظف حكومى ويدعى بصير العارف عباس /33 عاما/ عن خيبة أمله لأن قسم خدمة العملاء الشركة المشغلة للعبارة لم تخطره بإلغاء الرحلة إلا قبل موعدها بـ 15 دقيقة.