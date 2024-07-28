شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ترجئ عودة بعض رحلاتها على وقع التوترات

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، إرجاء عودة بعض الرحلات من مساء الأحد إلى صباح الاثنين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة رويترز، عصر اليوم الأحد.

وتأتي هذه الخطوة على وقع التوترات الحادثة بين حزب الله وإسرائيل التي تتهمه بالوقوف وراء حادث مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، والذي خلف 12 قتيلًا.

وكانت مصر قد حذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، أكدت مصر أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب.

وناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخُل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما تُجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مُطالبةً بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار يُنهي المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أقرب وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.