إزالة 112 حالة تعد على أملاك الدولة بالبحيرة

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نفذت الوحدات المحلية بمراكز (بدر - أبو حمص - المحمودية - كفر الدوار - أبو المطامير شبراخيت - كوم حمادة)، حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 112 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 22690م².

وفي مركز بدر، تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لحالات تعد على أرض أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 350م².

وفي مركز شبراخيت، تم إزالة 18 حالة تعد على الأرض أملاك الدولة بمساحة 993م بناحية محلة بشر، كما تم استرداد 499م بقرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بكوم حمادة.

كما تم إزالة 15 حالة تعد على أراضي تابعة للآثار بنطاق قرية دفشو، بمساحة إجمالية 695م² بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار وعشش خشبية وتشوينات، كما تم إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1292م² بالرحمانية.

وفي مدينة أبو حمص، تم إزالة 11 حالة تعد بنطاق قرية كوم القناطر على مساحة 1297م² تعديات على أرض ائتمان زراعي.

وفي ساحل مرقص تم تنفيذ 12 حالة إزالة تعديات بمسطح 1118م² بزمام هندسة ري المحمودية بالإدارة العامة لري البحيرة، بتغطية أمنية من مركز شرطة المحمودية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المحمودية.

كما تم إزالة 18 حالة تعد بزمام هندسة رى شمال التحرير الإدارة العامة لرى النوبارية بمسطح 13310م² عبارة عن زراعة جسور ومبانى وبحماية أمنية من مركز شرطة أبو المطامير.

وتنفيذ 8 حالات إزالة على ترعة الطلمبات بمسطح 1751م² بزمام هندسة ري إدكو بالإدارة العامة لري البحيرة، بتغطية أمنية من مركز شرطة إدكو، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز إدكو.

كما تم إزالة 9 حالات تعد على جنابية الستمائة، وحالة إزالة فورية بمساحة 400م² عبارة عن ردم بالجسر ومباني بهندسة ري حوش عيسي تفتيش رى الحاجر إدارة ري النوبارية، بتأمين من مركز شرطة حوش عيسى ومعدات الإدارة.