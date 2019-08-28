منتخب المغرب يبقي على أزارو ويستبعد مهاجمي الزمالك

استبعد البوسني وحيد حاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، الثنائي خالد بو طيب وأشرف بنشرقي لاعبا نادي الزمالك من معسكر الأسود المقبل، بينما أبقى على وليد أزارو مهاجم الأهلي.

ويستعد المنتخب المغربي لظهوره الأول مع المدير الفني الجديد الذي تم تعيينه خلفاً للفرنسي هيرفي رينار، بعد كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر.

وحافظ أزارو على موقعه في قائمة المغرب التي ضمت 27 لاعباً، لكن ثنائي الزمالك استبعد رغم وجوده في القائمة الأولية للمعسكر.

ويواجه المنتخب المغربي منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل ودياً استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويقضي وليد أزارو حالياً فترة راحة في المغرب، بينما يستعد بنشرقي لمباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر ضد مصر للمقاصة، في حين تم استبعاد بو طيب من قائمة الفريق الأبيض للقاء.