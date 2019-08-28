وفاة شخصين وإجلاء 820 ألف بسبب أمطار غزيرة في اليابان

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن أمطارا غزيرة ضربت جزيرة "كيوشو" جنوب اليابان اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاة شخصين على الأقل، بينما صدرت أوامر بإجلاء نحو 820 ألف ساكن.

وتم تأكيد وفاة رجل بعد العثور عليه في سيارة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة تاكيو بجزيرة كيوشو، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن الشرطة.

ويبدو أن مياه الأمطار جرفت رجلا آخر، بعد أن خرج من سيارته التي تضررت بفعل المياه في مدينة يام، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.

وتم إعلان وفاة الرجل لاحقا في أحد المستشفيات.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لنحو 820 ألف ساكن في مقاطعات ساجا وفوكوكا وناجازاكي في كيوشو.

وحث المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي السكان على "اتخاذ خطوات مثل الإجلاء المبكر حماية لأرواحهم".

كما قال سوجا إن المزيد من الأمطار الغزيرة ستضرب بعض المناطق بشكل متقطع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محطة قطار تغمرها المياه وكذلك مناطق سكنية في مدينة ساجا.

وتم تعليق عدد من خدمات القطارات في كيوشو.

وتم تسجيل أمطار بلغ منسوبها أكثر من 120 مليمترا في مدينتي ساجا وتاكو، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 200 ملليمتر في شمال كيوشو ونحو 150 ملليمترا في منطقتي هوكوريكو وتوكاي بحلول ظهر غد الخميس.