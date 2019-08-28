وفاة شخصين جراء اندلاع حريق في عبارة بالفلبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان حتفيهما جراء اندلاع حريق في عبارة لنقل الركاب في جنوب الفلبين، حسبما أفاد خفر السواحل صباح اليوم الأربعاء.

وكانت العبارة "إم في لايت فيري 16" في طريقها إلى مدينة دابيتان (نحو 700 كم جنوب مانيلا) عندما شب حريق بغرفة المحرك مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف خفر السواحل أن العبارة كان على متنها ما إجماليه 152 راكبا وأفراد طاقمها عندما وقع الحادث.

ولقيت رضيعة عمرها عام واحد ورجل (60 عاما) حتفيهما في الحادث ، إلا أنه لم تتوفر تفاصيل بشأن ملابسات وفاتهما.

وأتت النيران على العبارة بأكملها ما دفع بعض ركابها إلى القفز من على متنها.

وشهدت الفلبين أسوأ كارثة بحرية في التاريخ عام 1987 عندما اصطدمت عبارة نقل الركاب "دونا باز" بناقلة نفط ، مما أسفر عن مقتل 4300 شخص.