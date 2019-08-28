عماد الدين حسين: سياستنا الخارجية من النجاحات البارزة في السنوات الأخيرة

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على كلمة الرئيس السيسي في قمة التنمية الإفريقية باليابان «التيكاد»، قائلًا: «سياستنا الخارجية المصرية هي أحد النجاحات البارزة في السنوات الأخيرة»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن «الرئيس كان موفقًا في كلمته لكن يبقى أن يكون مترجما إلى واقع ملموس، كما أشار في كلمته»، متابعًا: «نحتاج نتائج ملموسة قابلة للتطبيق، هذا هو المفتاح للمسألة بأكملها».

وأوضح أن «مربط الفرس» هو أن تكون الدول الإفريقية موحدة أو على الأقل شبه موحدة ولديها رؤية واضحة، خاصة في مسألة المواد الخام، مضيفًا: «تخيل إقامة مصانع مشتركة لاستغلال المواد الخام التي تحصل عليها الدول الكبرى بلا استثناء، هيفرق كتير جدًا».

وأشار إلى وجوب «وجود حكومات رشيدة في إفريقيا توقف النهب المنظم، لأن الدول الكبرى لا تحقق مصالحها إلا عبر فساد في بعض الدول الإفريقية وغسيل الأموال»، مؤكدًا: «السياسة الدولية مفهاش طيب وشرير، لو حد قدر يحقق مكسب هياخد كل المكاسب».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.

وترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد» بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.