الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون لدعم مناطق الفحم

قبيل انتخابات برلمانات إقليمية في شرق ألمانيا، وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لإعادة هيكلة المناطق التي ستتضرر بسبب التوقف التدريجي عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات بالمليارات لهذه المناطق في ولايات براندنبورج وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت وشمال الراين-ويستفاليا، حيث تعتمد آلاف الوظائف على قطاع الفحم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات في البرلمان الإقليمي لولاية براندنبورج وكذلك لولاية سكسونيا يوم الأحد المقبل.

ومن المفترض أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند إعلان قانون تنظيم وقف استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وجاء في مسودة القانون أن التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة سبب وشرط للدعم السياسي الهيكلي من الحكومة الاتحادية لهذه المناطق.

ومن المقرر طرح مشروع قانون التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة في غضون الأسابيع المقبلة، وإقراره بحلول نهاية هذا العام.

ومن المنتظر أن يوضح هذا القانون بالتحديد متى وأين سيُجرى وقف العمل في مناجم الفحم ومحطات الطاقة المعتمدة عليه.

ومن المقرر أن تتوقف ألمانيا تدريجيا عن استخدام الفحم الملوث للبيئة في إنتاج الطاقة بحلول عام 2038، حسبما قررت لجنة حكومية نهاية يناير الماضي.