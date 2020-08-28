كورونا يصل إلى مزارع حيوان المنك مهددا صناعة الفراء بهولندا

قررت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، فرض حظر على تربية حيوان المنك، الذي تستخدم جلوده في صناعة الفراء وذلك بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مزارع تلك الحيوانات.

ومن المقرر أن تغلق جميع مزارع تربية المنك بحلول أول مارس 2021، حسبما أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، بعد تسجيل عدوى بين الحيوانات وأيضاً بعض البشر في أكثر من 40 مزرعة.

وتم التخلص من جميع الحيوانات في المزارع المتضررة.

ويخشى الخبراء من أن تستمر المزارع في أن تكون مراكز للعدوى، مما يشكل خطرا دائما على البشر بعد تسجيل عدد من حالات انتقال الفيروس من المنك إلى البشر.

وهناك نحو 150 مزرعة لحيوان المنك في هولندا، معظمها في مقاطعة نورث برابانت وفي جنوب شرق البلاد.

وسيحصل المربون على تعويضات يبلغ مجملها نحو 180 مليون يورو "213 مليون دولار".