شاريتيه برلين: نافالني لا يزال في غيبوبة، لكن الأعراض تتحسن

أعلن مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى علاجا في المستشفى للاشتباه في تعرضه للتسمم، لا يزال في غيبوبة مستحثة طبيا، لكن أعراضه تتحسن.



وقال المستشفى، الذي انتقل إليه نافالني يوم السبت الماضي، في بيان: "حدث بعض التحسن في الأعراض الناجمة عن إثباط نشاط إنزيم الكولين استراز".



جدير بالذكر أن نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العقد الماضي، وأصيب بالمرض على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس الجاري.



وقال مستشفى شاريتيه، يوم الاثنين الماضي، إن هناك مؤشرات تدعم مزاعم تسميمه.



وجاء في بيان شاريتيه اليوم: "رغم أن حالته لا تزال خطيرة، لا يوجد خطر مباشر على حياته"، مضيفا أنه من السابق لأوانه قياس الآثار المحتملة على المدى الطويل.



ولا يزال نافالني في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث يتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.