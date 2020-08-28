سجل فريق الرجاء المغربي أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حسبما ذكر الموقع المغربيle360.

وأكد الموقع المغربي وفقا لمصادر خاصة، أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبين أظهرت إصابة المدافع الأيمن عبد الإله مدكور، وتم نقله إلى مستشفى الدار البيضاء خوفا من إصابة أحد زملائه بالفريق.

وقرر بعدها جمال سلامي المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين مع إلغاء المعسكر المقام في فندق الإقامة وذلك بعد تأجيل مواجهة الديربي البيضاوي أمام الوداد الرياضي، الذي كان مقررا إجراؤه الأربعاء الماضي.

ويتصدر فريق الرجاء ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوداد.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الرجاء في سبتمبر المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في شهر أكتوبر.