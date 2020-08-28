التعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالسعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة.