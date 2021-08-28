 ماكرون يشيد بدور مصر في إرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا - بوابة الشروق
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ماكرون يشيد بدور مصر في إرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا

أ ش أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 5:04 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، كأحد أهم شركائها في المنطقة، مثمناً دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
وأعرب الرئيس الفرنسي - خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد اليوم /السبت/ - عن تقدير بلاده لمصر، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.


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