لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات، بسيارة ملاكي بالقرب من الطريق الدائري في الهرم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالقرب من الطريق الدائري في الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الأتوبيس تابع لإحدى الشركات، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي وبعض المارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، بينما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.