الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل في حدائق القبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتوقف بمنطقة حدائق القبة بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى قيام أحد الأطفال بمساعدته قام بمحاولة اختطافه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض نجله البالغ من العمر 14 سنة لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "النشل" حيث قام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بالوقوف بجوار نجله وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وقام أحدهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (فرد خرطوش - ٢ سلاح أبيض "مطواه")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع شخصين آخرين لهما معلومات جنائية " أمكن ضبطهما" وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.