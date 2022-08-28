المصري يكشف مدة غياب إلياس الجلاصي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف النادي المصري البورسعيدي، مدة غياب التونسي إلياس الجلاصي، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، بالإضافة إلى كدمة شديدة للغاية بمفصل الكاحل.

وكان الجلاصي تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز ، والتي أقيمت الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأكد النادي البورسعيدي أن التونسي إلياس الجلاصي أصيب بتمزق في أربطة الكاحل تحتاج لفترة علاج من 15 إلى 20 يوما بحد أقصى، بعدها يعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، والذي يواصل متابعته الدورية لحالة اللاعب.